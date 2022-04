Claire CHAUVEAU

Mon domaine d'activité principal est l'expertise comptable.

J'assure le suivi d'un portefeuille de TPE et PME en lien avec un expert comptable. Mes fonctions vont de la révision à l'établissement des comptes annuels et documents fiscaux en passant par le conseil. J'effectue également des déclarations personnelles d'impôt sur le revenu et d'ISF.

Au cours de mes expériences précédentes, j'ai réalisé des missions en commissariat aux comptes. Il s'agissait d'audit légal principalement dans des entreprises industrielles. J'ai également assumé la rédaction du juridique annuel des clients dont j'avais la charge.



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité

Conseil