Emmanuel MOYON

Chargé de mission ingénierie de parcours et validation des acquis à la Direction d’Appui à la formation continue de l’Université de Nantes

Intérêts et activités parallèles : partenariat avec PairForm, entreprise spécialisée dans le social learning, via Engram ‘N’ Act (activité développée au service du changement et des compétences transversales)

… Soyons professionnels, restons originaux!



FAIRE LE POINT SUR CE QUI VOUS AMÈNE

« – Voudriez-vous, je vous prie, me dire quel chemin je dois prendre pour m’en aller d’ici ?

– Cela dépend en grande partie du lieu où vous voulez vous rendre, répondit le Chat.

– Je ne me soucie pas trop du lieu… dit Alice

– En ce cas, peu importe quel chemin vous prendrez, déclara le Chat.

– Pourvu que j'arrive quelque part, ajouta Alice en guise d'explication....

– Oh! dit le chat, vous pouvez être certaine d'y arriver, pourvu seulement que vous marchiez assez longtemps. »

Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles



FACILITER L'EXPRESSION DE LA DESTINATION ET LE RÉGLAGE DU FOCUS

« Qui ne sait pas vers quel port il doit tendre n'a pas de vent qui lui soit bon. »

Sénèque, Lettre 71 à Lucilius



STIMULER LES IDEES « Il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Nietzsche



PRÉPARER LE CHEMIN ET LES OUTILS

« Si je disposais de six heures pour abattre un arbre, je consacrerais les quatre premières heures à aiguiser ma hache. »

Abraham Lincoln, Lettres



ÊTRE LA QUAND VOUS VOUS LANCEZ... ET APRÈS PEUT ÊTRE

« La logique vous conduira d’un point A à un point B. L’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez. »

Albert Einstein



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Psychologue

Organisation

Consultant

Psychosociologie

Accompagnement

Formation

Communication

Relation Interpersonnelle