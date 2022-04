Claire CHERRIER

23 années réussies dans les métiers de conseil et de vente au service des clients et des collaborateurs en immobilier résidentiels et d'entreprise.

Réactive, très à l'écoute, dynamique et perseverante, j'ai acquis durant mes expériences professionnelles des compétences en management, en vente, en développement d'un portefeuille de produit, en négociation, en location ainsi qu'en communication et rédaction.

Aujourd'hui je souhaterais proposer mon expertise non seulement dans l'immobilier mais aussi dans d'autres domaines.



Mes compétences :

Informatique

Rédaction de contenus

Management commercial

Formation professionnelle

négociation

Gestion de crise

Gestion de la relation client