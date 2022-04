Management de projet culturel:

Coordination et production des expositions, des foires et des œuvres

Assistanat auprès d’artistes.



Communication et relations publiques:

Rédaction de communiqué de presse, dossier de presse, relance téléphonique

Médiation culturelle, accueil et visites commentées. Tout public.



Mes compétences :

Communication et relations publiques

Management culturel