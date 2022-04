Claire CHESNAIS

Après 15 années en tant qu'enseignante-formatrice en langues, j'ai souhaité par le biais de ce Mastère Développement, Innovations et Marketing Territorial acquérir de nouvelles compétences concernant les Collectivités Territoriales : gestion et management de projet, urbanisme, aménagement du territoire, financements européens et marchés publics et je souhaiterais dans mon futur métier allier ces compétences et celles acquises précédemment, pratique de l'anglais et de l'italien et compétences pédagogiques.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Animation de groupes