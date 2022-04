Bonjour,

Je m'appelle Claire CHIMEZE

Je suis commerciale à ARI-ELEC S.A

Je souhaiterais échanger avec vous dans un but professionnel et pour se faire aussi des amis.

Mon entreprise opère dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes donc n’hésitez pas de me contacter en tout ce qui concerne les systèmes de sécurité pour vos entreprises et vos domiciles.