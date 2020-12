Claire CLAIRE STÉPHANE NKOKOE (NKOKOE)

En ma qualité de gestionnaire production et sinistre en assurance, je suis à la recherche d'un emploi me permettant de mettre à profit tout mon savoir ainsi que mon savoir faire au service d'une entreprise qui me donnera ma chance. Titulaire d'un BTS ainsi que d'une licence professionnelle en assurance avec cinq années d'expérience au poste de technicien d'assurance. je suis capable d'effectuer des cotations et la tarification des risques IARD, d'établir des contrats et avenants divers en automobile ainsi qu'en risques divers, ainsi la gestion et le règlement des sinistres



Mes compétences :

La tarification et la cotation de tous les risques

Contentieux

Gestion de contrats

Production

Gestion de sinistres

Assurance