Yannick BAMAL

Bonjour...

Je suis titulaire d'un BTS en logistique et transport suivi d'une formation de 6 mois en billetterie aérienne(agent polyvalent des services du transport aérien) actuellement, je me suis lancé à la recherche d'emploi ou d'un stage professionnel en qualité d'agent comptoi, agent de fret. Espérant que je retiendrai votre attention pour une quelconque Opportunité, je réponds au 690.04.88.84

Merci



Mes compétences :

Agent comptoir : maîtrise des GDS AMADEUS, SABRE, GALILEO

. émission et réservation des billets d'avion

. gestion des tournées des distributions.

. organiser les opérations import/export.

. Magasinage et distribution.

. Gestion des stocks magasin

. Fret