Claire COGOLUENHES

Travaillant au sein d'AND International depuis 2005, je participe à la conduite d'études économiques, depuis la réponse aux appels d'offres (montage d'équipes, rédaction et devis) jusqu'à la restitution finale (présentation des résultats d'études au client), en passant par la réalisation (analyse économique, analyse statistique, conduites d'entretiens, rédaction de rapport) et le suivi des projets (coordination et bilans d'avancement).



AND International est un bureau d'études économique accompagnant les pouvoirs publics dans le cadre de missions d'étude et de conseil dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, de l'agro-alimentaire et de l'environnement.



AND International est constitué d'une équipe d'une dizaine d'ingénieurs et économistes, à laquelle sont associés des experts indépendants ou bureaux d'études français et européens, en fonction des besoins propres à chaque mission.



Ses principaux clients sont la Commission Européenne (DG AGRI, DG MARE, le Ministère en charge de l'agriculture et de la pêche, les collectivités territoriales (Conseils Régionaux,...).



Mes principales compétences sont :

- l'évaluation de politique publique (méthodologie MEANS de la Commission Européenne)

- l'analyse économique des filières agro-alimentaires

- la statistique (utilisation du logiciel Stata dans le cadre d'étude)

- la maîtrise de l'anglais et de l'espagnol (conduite d'entretiens et rédaction de rapport)



Mes principaux domaines d'expertise sont:

- les politiques publiques agricoles aux niveau local, national et communautaire

- l'économie agricole et agro-alimentaire

- l'agro-environnement et notamment la gestion de l'eau



Quelques références récentes :

- Evaluation des mesures de la PAC dans le secteur ovin-caprin (2011, Commission Européenne - DG AGRI)

- Analyse économique et prospective portant sur le Marché d'Intérêt National de Rungis (2011, Institut d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-France / EPA ORSA)

- Observatoire de la consommation française de produits alimentaires biologiques (depuis 2006, Agence Bio / Ministère en charge de l'agriculture

- Evaluation des primes directes dans le secteur bovin (2010, Commission Européenne - DG AGRI)

- Audit des centres de compostage de boues urbaines conventionnées par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerrannée et Corse (2010, AERMC)

