Florence LE COZ

Mon parcours professionnel s'est orienté vers le développement rural et la sécurité alimentaire depuis 2007, au sein de trois types de structures : un bailleur de fonds bilatéral (Agence Française de Développement), une agence des Nations Unies (Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation (FAO)) et des ONG (Action contre la Faim, GRET, Guinée 44).



Actuellement de retour dans le Finistère je suis à la recherche d'un emploi idéalement dans le montage et le suivi de projets en agriculture et l'accompagnement et l'animation d'organisations professionnelles.



Mes compétences :

sécurité alimentaire

environnement

recherche

Afrique

agronomie

agriculture