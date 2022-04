Claire COIFFIER

Après des études de chimie, des allergies de contact aux produits chimiques m'ont conduite à réorienter mon projet professionnel. J'occupe actuellement un poste de chargée de clientèle agence au Foyer Rémois (gestion de plus de 1200 logements).

Réactive et dotée d'esprit d'initiative, j'ai assumé rapidement les responsabilités de ce poste. Dynamique et disponible, j'attache une grande importance à l'accueil des locataires, au suivi de leurs réclamations et au respect des engagements des prestataires. Organisée et rigoureuse, je réalise les suivis administratif, technique et financier.



Mes compétences :

Enseignement universitaire - 3 ans

Gestion de projet - 4 ans

Microsoft Office

Organisation d'évènements

Logiciel spécialisé - ISIS