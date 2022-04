Claire COLAS

Consultante Marketing dans le secteur du Luxe et plus particulièrement pour les jeunes sociétés dites "marques émergentes".

Je les accompagne dans leur réflexion sur l'identité de marque (éléments différenciant et fondateurs de la marque) dans la définition de leurs gammes de produits et dans le développement des différents outils opérationnels.

Autant d'outils pour bâtir l'ADN de la marque et générer l'émotion.



En parallèle je suis responsable du Club ESSEC Luxe, pour lequel j'organise des soirées débats en recherchant des synopsis et intervenants sur les grandes tendances et problématiques actuelles sur le marché du luxe et gère une équipe d'une dizaine de personnes de membres actifs.



Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Gastronomie

Identité de marque

Luxe

Luxury

Marketing

Stratégie

Stratégie marketing