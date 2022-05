ORIAS : 13 004 703 -Array -Array

Suivez mon actualité sur twitter @Olivier_Marie_

Suivez mes vidéos "La minute d'olivier" sur Youtube :



Comme moi, que vous soyez chef d’entreprise, cadre dirigeant, père ou mère de famille,

il arrive un moment où nous nous sommes tous posés la question de savoir ce qu’il se passerait financièrement pour nous, notre famille, notre entreprise, en cas de coup dur comme dans 5/10/15 ou 20 ans. Arriverons-nous à maintenir notre niveau de vie?



Là où je vais vous être utile c’est en effectuant une étude détaillée de votre situation actuelle, en intégrant vos projets, comme vos objectifs personnelles sur du court, moyen et long terme.

Cela vous permet alors de prendre les décisions pour protéger financièrement votre famille, vous, comme votre entreprise.



C’est cela la protection financière des personnes sur mesure, et c’est mon métier.



Mes compétences :

Business Plan

Stratégie Prévoyance Et Retraite

Transmission de patrimoine

Créateur de Réseaux