Claire COLIGNON

Immergée depuis 12 ans dans le monde de l'insertion professionnelle, je travaille sur le terrain, au contact de jeunes demandeurs d'emploi ( 17-25 ans ) et bénéficiaires du RSA et auprès des entreprises du département des Vosges.

Ma specialité est l'accompagnement individualisé de chaque demandeur d'emploi, soucieuse de leur apporter une solution adaptée à leurs problématiques sociales, familiales, fiancières ou autres.

Au plus proche de l'actualité économique et sociale, je tente au quotidien de faire corréler l'offre et la demande. Je m'adapte à une conjoncture en perpétuelle mouvence, tout en veillant à ne pas perdre mon naturel optimisme, essentiel selon moi à une insertion professionnelle réussie !



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Conseil aux entreprises

Administratif