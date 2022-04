Je suis JRI de formation avec une grande base technique vu mes études (BTS audiovisuel option image à Boulogne-Billancourt). Très polyvalente, j'aime travailler sur l'actualité et sur des formats plus longs.

Le terrain ne me fait pas peur et je prends plaisir à tourner tous les jours.



Mes compétences :

Journalisme

JRI

Photographie

Voyage