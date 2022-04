Claire DE COLOMBEL

* Expérience solide de transformation, à travers un éventail large de sujets stratégiques (définition de business models, entrée sur le marché brésilien, performance des équipes commerciales, optimisation de processus, réduction de coûts, ...), ainsi qu'à travers des sujets culturels transversaux.

* Solides compétences analytiques, associées à un état d'esprit pragmatique et orienté vers les résultats

* Compétences reconnues de management de projets et d'équipes, dans des environnements multiculturels

* Forte capacité à travailler avec tous les niveaux hiérarchiques, depuis la DG jusqu'aux équipes opérationnelles, en maintenant de bonnes relations avec les différents acteurs grâce à une implication opérationnelle sur les projets et à la préoccupation constante pour les résultats du projet et la pérénité de ceux ci