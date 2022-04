Claire COMBE

Obtention d'un BTS Assistante de Gestion PME-PMI en alternance avec 2 ans d'expérience dans une entreprise de Travaux Publics. Connaissance du logiciel de comptabilité Quadratus, bonne maîtrise d'Excel, Word, Publisher. Dans le cadre de mon BTS j'étais en charge de l''accueil physique et téléphonique de la clientèle, de la saisie comptable (pointage des factures fournisseurs, création des factures clients, rapprochements bancaires), des déclarations de T.V.A, de la répartition des courriers entre les différents services, de la rédaction des courriers et des différents documents internes.

Je recherche un poste d'assistante de gestion ou de secrétaire administrative.



Mes compétences :

Quadratus

Normes rédactionnelles

Gestion administrative

Microsoft Publisher

Archivage

TVA

Facturation

Encaissement

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Comptabilité