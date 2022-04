Claire COMBEBIAC

Conduite et gestion de projets en Hydrogéologie (Recherche en Eau, Évaluation des ressources en eau au niveau qualité et quantité, Diagnostic de pollution)

Compétences en Cartographie (SIG) et en Environnement Général

Investigations de terrain (prélèvements, suivis de forage, essais de pompage, traçages…)

Dossiers réglementaires (études d’impacts, dossier loi sur l’eau,…).



Mes compétences :

Ingénierie

Environnement

Gestion de projet

ArcGIS, MapInfo