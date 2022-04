Claire COMBROUX

En poste depuis 2008 au sein de la société CALSUN HOLDING, je suis en charge du secrétariat juridique des sociétés du groupe (création et modification des SARL, SCI, SAS, SNC).



Au sein d'une équipe juridique de 3 personnes, je prépare les assemblées annuelles et les actes tels que cession de part sociale, acquisition de fonds de commerce, changement de gérant, transfert de siège social, et réalise entièrement les formalités juridiques (publicité, dépôt au Greffe et suivi du dossier).



Je suis en charge de la création et du suivi des marques avec un Cabinet spécialisé (dépôt,renouvellement,procédures d'oppositions).



Enfin, je m'occupe de la partie assurance du groupe, et des filiales (suivi et modifications des contrats, enregistrement et gestion des sinistres, relation directe avec le cabinet de courtage).



Mes compétences :

POLYACTE