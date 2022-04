Claire CORINGRATO

PUM Plastiques est un spécialiste de la distribution des canalisations plastiques pour le BTP.



PUM Plastiques est le partenaire en France de 80 000 entreprises avec :



- plus de 16 000 références produit

- près de 1 300 personnes sur le terrain

- plus de 270 camions

- plus de 200 agences



PUM Plastiques est une filiale du Groupe Point.P membre de Saint-Gobain . Rejoindre PUM Plastiques c'est rejoindre un groupe leader et proche de vous !



Mes compétences :

Recrutement

relations écoles