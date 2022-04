Claire D'AMÉCOURT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

________________________________________________________________

Depuis janvier 2002: Avocat collaborateur au sein du Cabinet PLACKTOR AVOCATS (Paris 8ème)

Domaines d’intervention : Conseil et contentieux en Droit des Affaires et Droit Social



STAGES JURIDIQUES

________________________________________________________________

Septembre 2001 & Février à Mai 2001: Cabinet PSL AVOCATS (Paris 8ème), auprès de Maître PLACKTOR (Droit des Affaires, Droit Social, Propriété Intellectuelle)



Janvier 2001: COUR d’APPEL de PARIS, 12ème chambre B (correctionnelle), auprès du Président ZAMPONI



Avril & Mai 2000: Cabinet LEFEVRE, PELLETIER et ASSOCIES (Paris 8ème), auprès de Maître PELLETIER (Droit Social)



Janvier à Mars 2000: BOLLORE (Puteaux - 92), Service Juridique de la Holding



Octobre à Décembre 1999: FIDAL (Levallois-Perret - 92), auprès de Maître BERGER-PERRIN (Procédures Collectives)



Juillet 1999: LIVRATEL (Saint Nom la Bretèche - 78): Observation, et participation à la gestion et à l'organisation juridique d'une PME.



Juillet&Septembre 1996: S.V.P. (Saint-Ouen - 93), Département Juridique.



Juillet 1996:Cabinet LEFEVRE, PELLETIER et ASSOCIES (Paris 8ème), auprès de Maître DUGUEYT (Droit Bancaire)



Mes compétences :

Avocat

Droit

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit social

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Propriété intellectuelle