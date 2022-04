Claire D'INCAN

Originaire de La Rochelle, Claire a fait ses études aux Beaux-Arts de Nantes option Design Espace/objet avec l’obtention d’un DNSEP.

Ses nombreux voyages et son installation sur l’île de La Réunion pendant quelques années ont enrichi son attirance pour les savoir-faire.

« Installée dans les Hautes Alpes depuis plus de 10 ans, j’aime mettre en avant l’artisanat local dans mes créations.

J’ai à coeur d’associer les matériaux naturels et les accessoires uniques dans les textiles ou l’art de la table pour créer des univers uniques ! »

Son parcours professionnel multiple allant d’agence de paysagisme, de publicité puis passant par le professorat d’arts appliqués, la formation professionnelle et l’artisanat lui offre une vision ouverte et pertinente des projets.

Son adaptabilité pour l’accompagnement des entreprises dans leur communication et son exigence pour les matières et les motifs témoignent de sa personnalité.



Mes compétences :

Qualité relationnelle, sens de l'écoute

Conception de supports de communication

Développement produit

Formation professionnelle

Stratégie de communication