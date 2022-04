Claire DALMAS

Bonjour à tous,



Etudiante en Master Manager en Transports, Logistique et Commerce International à ISTELI, rattaché au groupe AFT-IFTIM (Villette d'Anthon, 38), j'ai achevé un stage fascinant de 6 mois au sein du groupe Clasquin où j'ai pu participer activement aux services logistique, commercial, douane et maritime.

J'effectue ma dernière année de Master en alternance chez P&O Ferrymasters, commissionnaire de transport route rattaché au groupe P&O, en tant que customer service & chartering operator.



Grâce à mes précédentes études, je parle couramment Anglais et également très bien Japonais. A la fin de mes études actuelles, je compte partir travailler à l'étranger, idéalement au Japon dans le transport overseas.



Passionnée de cultures étrangères, de cuisine et de voyages, j'aime sans cesse découvrir de nouveaux pays. J'ai eu l'occasion de visiter l'Irlande, les Pays Bas, le Maroc, l'Espagne et le Japon et je ne compte pas m'arrêter là.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Visual Basic for Applications

Microsoft PowerPoint