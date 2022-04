Claire DAMIANI

Jeune diplômée en Chimie et Génie des procédés de l’école d’ingénieur CPE Lyon, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de la formulation ou des matériaux, à compter d’octobre 2016.



Dotée d’un bon relationnel, rigoureuse et soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et m’organiser efficacement. Pratiquant deux langues étrangères, j’ai un profond désir de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein de l'entreprise. Ma vive motivation découle d’expériences où j’ai acquis curiosité et un fort esprit d’équipe.



Mes compétences :

Microsoft Office

ASPEN

Génie des Procédés

Chimie

Caractérisation des matériaux

Synthèse rédactionnelle

Formulation

ImageJ

Etude technique

Plan d'expériences

Communication orale