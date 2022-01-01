Claire Danielle TSAKEL NGUEFOUET

JE SUIS UNE FILLE DE 27 ANS, UNE TAILLE DE 1.66M POUR 65 KG, AU TEIN CLAIR, AU YEUX MARRON.
J'AI UNE CORPULENCE ACCEPTABLE.
JE SUIS ORIGINAIRE DE L'OUEST PLUS PARTICULIEREMENT DE LA MENOUA
POUR ETRE CLAIRE JE SUIS DSCHANG DE FOTO
AINE D'UNE FAMILLE DE 03 FILLES
JE SUIS CELIBATAIRE AVEC DES NEUVEUX A MA CHARGE
JE SUS COMMERCIALE A CODIC SARL DEPUIS 2009
ET AUJOURD'HUI JE SUIS DIRECTRICE ADJOINT
Mes compétences :
Allemand
Baccalaureat litteraire
Bureautique
Commerciale
Formation
Secretariat
Secrétariat Bureautique