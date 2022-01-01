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Claire Danielle TSAKEL NGUEFOUET

DOUALA

En résumé

JE SUIS UNE FILLE DE 27 ANS, UNE TAILLE DE 1.66M POUR 65 KG, AU TEIN CLAIR, AU YEUX MARRON.
J'AI UNE CORPULENCE ACCEPTABLE.
JE SUIS ORIGINAIRE DE L'OUEST PLUS PARTICULIEREMENT DE LA MENOUA
POUR ETRE CLAIRE JE SUIS DSCHANG DE FOTO
AINE D'UNE FAMILLE DE 03 FILLES
JE SUIS CELIBATAIRE AVEC DES NEUVEUX A MA CHARGE
JE SUS COMMERCIALE A CODIC SARL DEPUIS 2009
ET AUJOURD'HUI JE SUIS DIRECTRICE ADJOINT

Mes compétences :
Allemand
Baccalaureat litteraire
Bureautique
Commerciale
Formation
Secretariat
Secrétariat Bureautique

Entreprises

  • Codic sarl - Commerciale

    2009 - maintenant

Formations

  • UNIVERSAL COMPUTER (Bafoussam)

    Bafoussam 2008 - 2009 attestation de fin de formation délivré par le FNE

    Secrétariat bureautique - MAITRISE DE L'OUTIL UNFORMATIQUE
    MAITRISE DES LOGICIELS WORD, EXCEL,PAGE MAKER, POWER POINT, CLASSEMENT, ET QUELQUES NOTION EN COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISE

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