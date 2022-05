Louis Jean Fernand EBENE KOME

Titulaire d'une licence en sciences de gestion option Technico-commercial à l'ENSET de Douala , je suis employé à TRACTAFRIC MOTORS CAMEROUN SA depuis 2008 en tant que Responsable pièces et marketing APV de l' agence de Ngaoundéré puis Responsable Centre de Profit Douala.

J'ai un BTS ( brevet de technicien supérieur) en Maintenance et Après Vente Automobile .

Je dispose des comptétences dans les domaines :

La vente dans tous ses états ,

La gestion d'un Parc automobile,

Le suivi des actions du SAV ( service après vente )

La gestion des clients grand compte,

Management d'une équipe.



Mes compétences :

Lean IT

Automobile

Approvisionnement

Logistique

Management