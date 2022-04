Claire DARFEUILLE

Graphiste expérimentée depuis bientôt 20 ans, j'ai été formée au métier "à l'ancienne" (histoire de l'art, dessin de la lettre, calibrage et mise en forme des textes, dessin traditionnel…), ce qui m'a permis de posséder une bonne culture du métier.



Passionnée par le monde de l'image et du graphisme, je n'ai cependant jamais cessé de me mettre au fait des dernières technologies, afin de toujours être capable de proposer une communication adaptée aux besoins du client.



Collaboratrice unique d'un graphiste à Quimper (29) pendant de longues années, j'ai pu suivre des clients et des projets très variés, de leur conception à leur livraison. Je maîtrise donc parfaitement la chaîne graphique, et les logiciels de conception tels que Photoshop, Illustrator, InDesign, mais aussi DreamWeaver, Flash, iMovie…



Les clients ont su apprécier ma grande réactivité, ma polyvalence, ma rigueur, mes conseils… mais aussi mon écoute et ma patience.



Aujourd'hui, en parallèle de ma création d'entreprise, je me forme au développement web (maîtrise du html5, css3, CMS WordPress), et au Motion Design (animation et montage vidéo).