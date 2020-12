Claire DARGAUD

Depuis 5 ans, je co-construis, anime et suit des démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Mon objectif est de répondre aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux prioritaires d'un secteur donné, tout en développant les axes différenciants de l'organisation et les connaissances/compétences RSE des équipes métiers.



Persévérante, "business-oriented" et autonome, je me suis notamment spécialisée dans la gestion de projets transversaux, les achats responsables en lien avec l'ESS, et le marketing responsable.