Pauline CAPMAS-DELARUE

Journaliste professionnelle, j'ai d'abord travaillé pour la presse féminine (Femme Actuelle, Prima, Serengo), sur des rubriques variées, puis en agence digitale, pour des clients plus institutionnels (Suez, Crédit Agricole, Mangerbouger.fr) avant de rejoindre le média Widoobiz. Aujourd'hui, je suis chef de rubrique santé pour Medisite. Titulaire d'un master en management à Neoma Business School, je suis rompue aux techniques d'optimisation SEO et de community management, à l'utilisation de CMS et à la création de Newsletters. Je rédige également des articles pour le magazine New Witch depuis sa création et j'ai publié deux ouvrages aux éditions Larousse : "Plantes, potions et décoctions" et "Le grand livre des plantes de sorcières".



