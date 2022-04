Claire DASSONVAL

Plus de 16 ans d'expérience de la distribution (alimentaire, it et électroménager et prêt à porter Carrefour, Média Saturn, Boulanger et Esprit). Actuellement Directrice de deux site retail et outlet .

Management d'équipes de 30 à 150 personnes. Élaboration et suivis des budget magasin. Optimisation des comptes d'exploitation. Animation des équipes de ventes. Suivis des indicateurs de vente. Gestion des IRP , gestion du conflit social, délégation de pouvoir complète .



Mes compétences :

International

Entrepreneur

Manager