Claire DATTAS

J'ai débuté dans les métiers de l'image au sein d'un studio de photographie à la pointe du high tec et de l'image numérique, le Studio Regard sur Marseille, avec des clients de renom (Lamarthe, Accor, Pébéo...). Au contact des nouvelles technologies photographiques et graphiques, j'ai développé mon sens artistique et créatif avec mes premières expositions en tant que photographe.

Un voyage autour du monde à vélo sur une année et des milliers d'images et de connections créatrices...

L'opportunité Carré d'artistes est venu parfaire mon "oeil" artistique, puisque je décidais de la ligne créatrice pour les 9 galeries que je gérais. De salon en salon, de Anvers à Buenos Aires en passant par Paris, Barcelone, Dublin ou Londres, j'ai pû me rendre compte de la diversité des univers dans le monde de la création contemporaine.

La gestion des artistes et de leurs besoins passé par le filtre de leurs cultures m'ont énormément ouvert l'esprit et m'ont permis de présenter en galeries aussi bien de l'abstrait que de l'illustration de très grande qualité.

Depuis fin 2010 j'ai rallumé mon Macintosh (nouveau modèle !) pour reprendre le graphisme et la photographie en indépendant et travaille actuellement sur un projet d'exposition sur Marseille en photomontage.



Mes compétences :

Infographie

Graphiste

Photographe