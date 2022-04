Claire DAVID

De formation ingénieur géophysicienne (Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Strasbourg), j'ai travaillé plusieurs années en sismologie (acquisition de nouvelles données, traitement et interprétation) à l'Université du Chili, pays très sismique. Pour mieux comprendre la signification des résultats géophysiques, je me suis formée à la géologie entre le désert d'Atacama et les volcans andins (Doctorat des Sciences de la Terre, Mention Géologie, Université du Chili et Université de Toulouse).

Par la suite, j'ai travaillé dans le secteur nucléaire (IRSN, Néodyme) où j'ai été chargé de projet et responsable R&D.





Mes compétences :

Chercheur

Enseignant

Géologue

Recherche