Claire DAVID

En poste depuis 10 ans dans le monde de l'informatique et de l'assurance j'ai pu acquérir une solide expérience dans ces 2 domaines. Embauchée tout d'abord en tant que développeur chez un courtier grossiste en assurances IARD, mon poste a naturellement évolué vers celui d'analyste programmeur puis chef de projet junior.

Forte de cette expérience, au bout de 7 années, j'ai décidé de m'orienter vers la relation client et l'assistance à maitrise d'ouvrage, ce qui m'a permis de développer mes compétences métier dans le domaine de l'assurance de personnes.

Je suis aujourd'hui ouvertes à de nouvelles perspectives dans ce milieu, mais pas seulement. En effet je pense pouvoir mettre mes compétences à profit dans d'autres domaines d'application, ce qui ne serait pas pour me déplaire.