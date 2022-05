Thierry VALENTIN

Diplômé des arts appliqués, j’ai été graphiste multimédia puis chef de projet web pendant 15 ans, en agence de communication et dans des services marketing et communication de grands groupes. Je suis aujourd’hui indépendant et travaille de manière autonome sur votre projet : réalisation de votre identité visuelle, création de l’interface graphique et développement de votre site web administrable, conception de l’ensemble de vos supports de communication imprimés. Je réalise l’intégralité de vos projets, print et web.

Situé à Riec-sur-Bélon en Bretagne, je travaille principalement avec des entreprises du Finistère et du Morbihan mais je travaille aussi à distance régulièrement.



Mes compétences :

Webdesign

Publicité

Suivi de fabrication

Direction artistique

Prise de brief

Illustration 3D

Création graphique

Animation 3d

Print

Animation 2D

Photographie

Gestion de projet web