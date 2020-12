Laurent AUCOUTURIER

Responsable d'un service IT en charge, du schéma d'évolution du système d'information, de l'architecture d'entreprise et de la Sécurité des SI.



Au carrefour de la stratégie de l'entreprise, de la gouvernance du SI, de la vision métier et des points de vue technologiques, l'architecture d'entreprise est le ciment permettant l'évolution du SI alignée sur la stratégie en maitrisant sa complexité grandissante.



Après la mise en place du cadre et de la méthodologie, mettre au point un plan de transformation et rapprocher les points de vue dans les différentes activités du métier est pour moi un défi passionnant ; notamment raison des interactions humaines nécessaires à l'obtention d'une vision commune de l'évolution du SI et cela même si chacun en a sa propre représentation.



Auparavant, chef de projets, puis responsable de domaines,en charge de notamment de la BI et de du développement des systèmes front-office et site internet.



