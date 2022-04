Claire DAVY

Gagner des parts de marché, améliorer la visibilité de la marque, développer la motivation interne, telles sont les missions menées à bien depuis plus de 25 ans. Spécialiste du Marketing et de la Communication, en fonction du marché, des évolutions technologiques et réglementaires, j'imagine de nouvelles stratégies online et offline.



Compétences :

- MARKETING stratégique, produits et opérationnel (définition des plans d’actions, salons, conférences, aide à la vente, stratégie digitale, optimisation du référencement)

- COMMUNICATION externe, interne (stratégie, rédactionnels, publicité, relations presse, rapports annuels, communication de crise, événementiel)

- Stratégie WEB : optimisation du référencement (SEO, SEM), marketing online

- SECTEURS : Banque, Sociétés de gestion, Assurance

- PRODUITS financiers : produits d’assurance (vie, retraite, prévoyance), gestion d’actifs, OPCVM, FCPI, FIP, SCPI, Sofica

- RESEAUX : B to C et B to B (CGPI, réseaux bancaires, réseaux salariés)



Mes compétences :

Marketing

Assurance

Épargne

Communication

Produits

Banque

Gestion de projet

Management