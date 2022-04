Claire DAVY

13 ans d'expériences professionnelles dans des fonctions commerciales et marketing

Principaux domaines de compétence :

• Pilotage et coordination de projets commerciaux, marketing et trade marketing

• Elaboration de la politique d’assortiment et du merchandising

• Création d’outils promotionnels et PLV

• Développement et animation de formations

• Conseil et assistance auprès d’équipes commerciales et marketing opérationnel

• Veille concurrentielle et reporting

• Gestion de budget

• Management d’équipe (boutique et en back office)

• Responsable de centres de profit (sur le terrain et en boutique)



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projets

Développement commercial