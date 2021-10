Julie NOEL

Jeune femme active, enthousiaste et motivée, j'évolue depuis 7 ans dans le secteur de la communication et de l'événementiel.



Conseil en stratégie de communication globale :

Veille concurrentielle,

Analyse stratégique,

Définition et mise en œuvre de plans de communication et de plans média,

Conception et suivi de projets web,

Conception, rédaction de contenus et suivi de fabrication,



Mise en oeuvre des plans de communication :

Coordination et animation des équipes opérationnelles et créatives internes et externes,

Contrôle qualité,

Respect des plannings,

Construction et suivi budgétaire,

Suivi administratif.



Organisation d'événements :

Conception, coordination et suivi de projet

Construction budgétaire

Recherche de partenaires



Relation clientèle :

Prise de briefs

Rédaction des recommandations stratégiques, réponse aux appels d'offre

Présentation des projets

Suivi stratégique et opérationnel

Fidélisation et développement du portefeuille clients



Mes compétences :

Commercial

Communication

Conseil

Conseil en communication

Culture

Décoration

Développement commercial

Directrice de clientèle

Evénementiel

Marketing

Média

Publicité

Stratégie

Stratégie Media

Web