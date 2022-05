Vincent FERREIRA

Directeur Artistique initialement spécialisé en Pub, j'ai appris au fil du temps à diversifier mes domaines d'expertise en travaillant sur de l'édition, du packaging, de l'identité visuelle et de la presse.



Directeur Artistique Mode, je conçois des séries mode et dirige les équipes artistiques (photographe, make-up, hairstylist, mannequins...) pour livrer des séries clé en main à des supports presse féminins en France ou à l'étranger.



Compétences :

Direction Artistique Print et Edition, Direction Artistique Mode, packaging, identité visuelle, presse...

+ Maîtrise globale de la chaîne graphique, préparation des documents pour impression, éxé et suivi de fabrication.



Atouts : Rigueur, créativité, réactivité, mobilité nationale et internationale (Belgique, Suisse, Maroc...), disponible "sur place" ou "à distance" (FTP...) / possède son matériel (Macbook Pro, etc..)



Mon site Internet :

http://www.vincentferreira.fr



Freelance inscrit à la MDA.



Mes compétences :

Publicité

Packaging

Identité Visuelle

Direction artistique

Directeur Artistique

Print

Mode

Presse