Je suis le gérant des agences SHIVA de Nîmes et Montpellier.

Shiva est une enseigne leader du Service à la Personne qui propose des prestations de MENAGE et REPASSAGE, réalisées par des professionnel(le)s sélectionné(e)s et formé(e)s.

www.shiva.fr





Mes compétences :

Commerçant

Gestionnaire

Manager