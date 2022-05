Yohann MOREL

Madame, monsieur

Vous êtes à la recherche d’un artisan boulanger expérimenté qui saurait former des apprentis, gérer du personnel. Mon profil correspond tout à fait.

En effet, mon parcours professionnel doublé d’une grande détermination m’a permis de créer mon entreprise constituée de : un pâtissier, deux apprentis pâtissier, un boulanger, deux apprentis boulangers et quatre vendeuses.

Passionné par ce métier j’ai été amené à former une dizaine d’apprentis, dont huit ont réussis leurs examens. Grâce à un travail d’équipe, efficace et compétent, l’entreprise a toujours progressée et à ce jour elle est encore en activité .Nos spécialités sont un très bon atout, de plus notre travail a été récompensé par le label « Qualité banette » plusieurs année de suite dont cette année encore. Cependant pour des raisons que j’aurais l’occasion de vous exposer succinctement, j’ai du cesser d’exercer dans ma région.

C’est aussi la raison pour laquelle je souhaite vivement continuer cette profession dans le Sud aujourd’hui.

Disponible pour vous rencontrer je vous exposerai lors d’un entretien mes objectifs et motivations.

Veuillez recevoir Monsieur, Madame l’expression de mes sentiments les meilleurs.