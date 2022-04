Claire DE BÉRU CHARZAT

Un regard expert sur les marques doublé d'une vision artistique au service de l'innovation

Expertise complète en branding et design : stratégie, positionnement, territoires et image de marque, identité corporate et naming, packaging et design produit

Etude des tendances et des styles

Connaissance des produits, cibles et marchés

Connaissance approfondie des impératifs annonceurs, agences et prestataires;

Animation des équipes au service des objectifs (management, organisation, plannings et budgets)

Maîtrise de la chaine graphique

Esprit d'analyse et vision artistique

Aisance rédactionnelle (production de contenus)



Mes compétences :

Conseil

Web design

Packaging

Design graphique

Communication

Marketing

Stratégie de communication

Graphisme

Branding

Brand management