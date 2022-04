Claire DE LA BASSETIERE

Native French living in the UK since 2002



Associate member of the Chartered Institute of Linguists (CIoL, UK)



Teacher

Teaching French as a foreign language



Translator

Translate from English into French, proofread and revise translations from English to French,

Proofread English, proofread and revise French

Subject areas : Art, Environmental Science, General, Website localisation, Literature, Science (General), Theatre, Poems



Extract of The Garden by Andrew Marvell



"What wondrous life is this I lead!

Ripe apples drop about my head ;

The luscious clusters of the vine

Upon my mouth do crush their wine ;

The nectarine and curious peach

Into my hands themselves do reach ;

Stumbling on melons as I pass,

Insnared with flowers, I fall on grass."



Translation

Extrait du poème "Le jardin" par Andrew Marvell



"Quelle vie merveilleuse je trouve ici !

Des pommes mûres qui tombent autour de moi,

Les grappes succulentes de la vigne

Distillent leur vin entre mes lèvres ;

Le brugnon et la pêche étonnante

Me sautent dans les mains ;

En marchant, je trébuche sur des melons

Et capturé par les fleurs, je tombe dans l’herbe."



The Year of Magical Thinking: The Play by Joan Didion

Pages 2 and 3



"I built the fire. I drew the circle.



I have no memory of what I meant to have for dinner.



Memory stops. The frame freezes. You'll find that's something

that happens.



I warned you. I'm telling you what you need to know.



You see me on this stage, you sit next to me on a plane,

you run into me at dinner, you know what happened to me.



You don't want to think it could happen to you.



That's why I'm here.



John was in his office. I got him a drink. He sat down by

the fire to read. He was reading a bound galley of David

Fromkin's Europe's Last Summer: Who Started the Great War in

1914? I set the table in the living room, where we could see

the fire.



I must have noticed that later. The name of the book. I

eventually read it myself, but found no clues.



Wait. I was telling you what happened.



He wanted a second drink. I got it.He asked if I had used

single-malt scotch for the second drink. I said I had used

whatever I used for the first drink. "Good," he said. "I don't

know why but I don't think you should mix them."



I was at the table, making a salad. He was sitting across

from me, talking...



Then he wasn't. Wasn't talking."



Translation into French



Extrait des pages 2 et 3 de la pièce



"J’ai fait le feu. J’ai formé le cercle.

Je ne me souviens pas ce que je pensais faire pour dîner.



La mémoire s’arrête. Le flot des images se gèle. Vous verrez que ça arrive.

Je vous ai averti. Je vous dis ce que vous avez besoin de savoir.

Vous me voyez sur cette scène, vous vous asseyez prés de moi dans un avion, vous me croisez dans un dîner, vous savez ce qu’il m’est arrivé.

Vous ne voulez pas penser que ça puisse vous arriver.

C’est pourquoi je suis ici.



John était dans son bureau. Je lui ai apporté un verre. Il s’est assis prés du feu pour lire. Il lisait une épreuve reliée du « Dernier Eté de l’Europe : Qui commença la Grande Guerre de 1914 ? » J’ai mis la table dans le salon où nous pouvions voir le feu.



J’ai dû remarquer ça plus tard. Le nom du livre. Je l’ai lu moi-même en fin de compte mais je n’y ai trouvé aucun indice.



Attendez. Je vous disais ce qui était arrivé.



Il voulait un deuxième verre. Je le lui apportai. Il demanda si j’avais pris le même whisky single malt pour le deuxième verre. J’ai dit que j’avais utilisé pour le deuxième verre ce que j’avais utilisé pour le premier. « Bien », dit-il. « Je ne sais pas pourquoi mais je ne pense pas que tu devrais les mélanger ».



J’étais à la table en train de faire une salade. Il était assis en face de moi de l’autre côté de la table, il parlait...



Puis il n’était pas - pas en train de parler."



Mes compétences :

Editing

Art

Teaching

Translating