Claire DE NADAILLAC

7 ans d'expérience dans les médias, j'ai participé au lancement du magazine Closer.



Je m'occupe de la stratégie de promotion du magazine Closer (élaboration des plans médias et hors médias, responsable des plus produits et offres couplées, gestion et négociation du budget, responsable du business développement).



Résultats:



N°1 de la diffusion: 467 621 ex vendus(source OJD).

N°1 de l'audience 4 069 000 de lecteurs/ semaine (source AEPM 09-10)



Prix SPMI: " Meilleur magazine people de l'année 2009"



Etoile OJD site internet: " la plus forte progression du cumul annuel" ( 950 000 VU)



Application I-Phone Closer: 450 000 téléchargement de l'application et 15 millions de pages vues par mois



Le magazine Closer est devenu leader de la presse féminine people en 3 ans.



Mes compétences :

Affiliation

Budget

Business

Business developpement

COMMERCE

Commercialisation

Communication

E commerce

E marketing

E- Marketing

Internet

Licensing

Management

Marketing

Média

Négociation

opérations spéciales

Partenariats

Plan Media

Presse

Produits dérivés