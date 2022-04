Claire DE PROCÉ - BLANCHARD

J'ai près de 20 ans d'expérience en production de contenus pour la presse écrite et sites web (opérations promotionnelles, sites de marques et sites éditoriaux). J'ai occupé les fonctions de journaliste, chef de service, rédactrice en chef...

Je travaille actuellement des missions de conception-rédaction et de brand journalisme sur la région lyonnaise et parisienne.



Mon blog :Array



Mes compétences :

Presse magazine