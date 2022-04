Claire DE SAPORTA

Après un parcours en entreprise sur des fonctions de direction des ressources humaines, je me suis spécialisée voilà 8 ans dans l'accompagnement des dirigeants de sociétés innovantes à vocation industrielle .

Je mets mon expertise métier au service de la structuration, de la sécurisation et du développement des ressources humaines, sous la forme d'interventions régulières et sur site, en collaboration étroite avec le chef d'entreprise.

Spécialisée dans l'accompagnement des équipes dirigeantes et le développement des organisations, j'interviens aujourd'hui sur Lyon et Grenoble.

Team builder et coach certifiée (CT), habilitée MBTI, je suis également à même de construire à vos côtés des séminaires à forte valeur ajoutée (construction d'une équipe performante, d'une vision partagée, développement de la coopération...), et de vous proposer un parcours de développement sur mesure.



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Coaching d'équipe

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement au changement

Développement RH

Coaching de dirigeants