Claire DE SEGONZAC - HUBERT

Pendant cinq années passionnantes, j’ai contribué au développement commercial des crèches d’entreprise chez Babilou. Actuellement leader sur ce marché, Babilou est passée de 15 à plus de 250 salariés au siège, et d’1 crèche à un réseau de plus de 400 structures partout en France en 10 ans.



Forte de cette riche expérience de PME en pleine croissance, je souhaite aujourd’hui me réinvestir dans une nouvelle aventure professionnelle au sein d’une start-up/ TPE ou jeune PME. Ouverte à tous secteurs d’activité, je cherche avant tout à rejoindre une équipe récente qui a besoin de renforcer ses capacités commerciales.



J’ai un tempérament entrepreneur, créatif et enthousiaste, un sens de l’organisation, de la rigueur et de l’adaptabilité, ainsi qu’une capacité à être fortement impliquée pour atteindre des résultats.



Si mon profil vous intéresse, je vous propose que nous nous rencontrions pour partager et échanger sur nos expériences. Si des personnes de votre entourage sont également susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à nous mettre en relation. Un grand merci d’avance.



Mes compétences :

Créative

Développement

dynamique

Gestion de projet

Organisée

PME

Prise d' initiatives

Prise d'initiatives

Professionnalisme

Rigoureuse

Travail d'équipe