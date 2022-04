J'interviens en conseil, à l'interface public-privé, en appui aux collectivités territoriales depuis une vingtaine d'années, en tant que gérante de GEM.ORCA, membre du GIE Réussir l'Espace Public (REP), en groupement de compétences avec TER-3, LDA Les Developpeurs Associes .



Mon positionnement privilégié est en appui stratégique et organisationnel, en accompagnement de changement.

- Accompagner les décideurs (des collectivités, des organisations parties prenantes) à définir leur stratégie territoriale, à manager la complexité,

- Faciliter la conception et la mise en œuvre de projets pluri-partenaires

- Animer la production partenariale (évaluation, capitalisation de politiques publiques)

- Préparer avec les dirigeants et leurs équipes un regroupement de services, une fusion d’organisations

- Mettre en place un fonctionnement en transversalité, en mode projet

- Conduire une médiation de projet, un coaching systémique d’équipe

- Concevoir, animer des tables-rondes et assises régionales

Mon cadre de référence dans l'accompagnement des organisations, des élus et collectivités est celui de l'approche stratégique et systémique.



Mes compétences :

Stratégie territoriale

Développement territorial

Accompagnement au changement