Laurence LATANSKI

Parcours : 25 années d'expérience professionnelle au poste de Manager de Business Unit dont 10 ans

dans l'environnement des CRM et de la gestion de la relation client et 10 ans à la direction de cabinets de recrutement et de cabinets de reclassement professionnel avant de rejoindre l'activité de Portage salarial en 2011.



Expertise métier :

- Coaching et conseil de consultants/porteurs de projets,

- Pilotage de projets, conseil et accompagnement à la transformation de compétences en activité de

consultance en local, en région et à l'international

- Ingénierie salariale

- Ingénierie commerciale

- Veille économique et commerciale

- Animation au sein de réseaux de prescripteurs

- Partenariats, mise en relation





Free Cadre est votre partenaire pour vous accompagner dans la gestion de votre activité professionnelle,



Pour quelles raisons entreprendre en portage salarial ?



Pour saisir une opportunité de :



- développer une activité indépendante en gérant librement ses missions

- tester son marché avant de créer son entreprise

- renouer avec l’emploi



Quels sont les atouts du portage salarial ?



- Etre libéré de la gestion administrative et juridique de son activité

- Bénéficier des avantages liés au statut de salarié

- Bénéficier du réseau économique et de la dynamique des consultants

- Co-worker



Vous vous concentrez pleinement à la réalisation de vos missions et à la recherche de nouveaux clients.



Qui peut entreprendre en portage salarial ?



Les experts, les indépendants, free-lance ou consultants exerçant leur activité dans des secteurs comme les métiers du conseil, les RH, le coaching, la finance, le marketing, l'ingénierie BTP, l'ingénierie industrielle, la formation, la communication, l'environnement, les nouvelles technologies, le management de transition, la production, les achats, la logistique, les métiers de l'immobilier et de la création artistique.



Free cadre vous apporte une écoute, une réponse efficace à vos besoins en vous mettant à disposition des outils actuels, une gestion à la fois dématérialisée et la proximité de son équipe qui vous reçoit pour vous accompagner dans vos objectifs, vos défis et vos contraintes liés au développement de votre activité.



Free Cadre est membre actif du PEPS, Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial.



Vous souhaitez des informations sur notre offre ? Vous pouvez nous contacter en nous adressant un mail à laurence.latanski@freecadre.fr ou en nous appelant au 07 82 95 08 06.



Mes compétences :

Conseil

Ressources humaines

Ingénierie

Coaching

Management de transition