Michel FRANKHAUSER

Les différentes fonctions exercées au cours de ma carrière professionnelle m’ont permis d’acquérir de solides compétences dans tous les aspects du développement de produits logiciels innovants, en environnement hautement concurrentiel.



Mes principales qualités: curiosité, capacités d'analyse et de synthèse, sens du travail en équipe, dynamisme, rigueur et engagement.

Mes principaux atouts: connaissances et savoir-faire en architecture et génie logiciel (analyse des besoins, spécifications, développement, test et validation), forte expérience des activités R&D en environnement international et multiculturel, 5+ années de pratique des méthodes Agile (certified ScrumMaster, Product Owner).



Mon expérience technique, mes qualités personnelles et mon implication me permettent d'être rapidement opérationnel sur des projets novateurs et complexes.



Mes compétences :

Géologie

Service Management

GIS

Java EE

XML

Gestion de projet

Management opérationnel

Agile Development

Microsoft .NET

Architecture logicielle

Télécommunications